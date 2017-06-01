Стрельба в Киеве: ранены два человека

Стрельба произошла в четверг днем на Подоле в Киеве.
Двое мужчин получили огнестрельные ранения, медики оказывают им помощь, сообщает .
По данным отдела коммуникации полиции Киева, это произошло на ул. Кирилловской. "В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Врачи оказывают помощь раненым", - говорится в сообщении.
Как сообщает на своей странице в facebook Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, речь идет о "коварном вражеском покушении на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, в 2014 году защищавшим на фронте страну в рядах батальона "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападающий под видом иностранного журналиста втерся к ним в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама. Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице".
Напомним, Ярош считает, что его охранник нарушил инструкции и понесет за это наказание.