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Стрельба в Киеве: ранены два человека

Стрельба в Киеве: ранены два человека
Фото из открытых источников

Покушались на известных добровольцев, участников АТО

01.06.17 104
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Стрельба произошла в четверг днем на Подоле в Киеве.

Двое мужчин получили огнестрельные ранения, медики оказывают им помощь, сообщает .

По данным отдела коммуникации полиции Киева, это произошло на ул. Кирилловской. "В результате двое мужчин получили огнестрельные ранения. Врачи оказывают помощь раненым", - говорится в сообщении.

Как сообщает на своей странице в facebook Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, речь идет о "коварном вражеском покушении на патриотов Украины, участников АТО, добровольцев, в 2014 году защищавшим на фронте страну в рядах батальона "Киев-2", Адама Осмаева и Амину Окуеву. Нападающий под видом иностранного журналиста втерся к ним в доверие, якобы хотел взять интервью, приблизился к ним, открыл огонь из пистолета, ранил Адама. Его жена с целью самозащиты и отражения нападения открыла огонь и тяжело ранила киллера. Сейчас оба с тяжелыми огнестрельными ранениями в больнице".

Напомним, Ярош считает, что его охранник нарушил инструкции и понесет за это наказание.

 

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