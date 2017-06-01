В июне на срочную службу призовут тысячу офицеров запаса

Первая призывная волна офицеров запаса начнется в июне, на срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины призовут около тысячи военнослужащих по 80 военным специальностям.
Об этом сообщил офицер управления по связям с общественностью ВСУ Владислав Селезнев.
"В течение июня мы должны призвать в ряды ВСУ около тысячи военнообязанных – офицеров запаса по примерно 80 военным специальностям", – сказал он в эфире Радио Свобода.
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По словам представителя ВСУ, офицеры запаса будут проходить службу в тыловых подразделениях. По собственному желанию и после подписания контракта они могут пройти боевую подготовку в районе проведения АТО.
Напомним, мужчины и женщины будут призываться в ВС Украины на равных условиях.