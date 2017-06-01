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Яндекс закрывает свои офисы в Украине

Яндекс закрывает свои офисы в Украине
Иллюстративное фото

Все счета компании заблокированы

01.06.17 49
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Российская компания "Яндекс" закроет свои офисы в Украине в связи с введением Киевом санкций.

Об этом сообщил директор по связям с общественностью компании Очир Манджиков.

"Мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим продолжить работу в других офисах Яндекса в разных странах", - сказал он в комментарии одному из россиских СМИ.

Манджиков пояснил, что из-за санкций компания "фактически не может вести деятельность на территории Украины". В частности, все счета компании заблокированы, поэтому невозможно выплачивать сотрудникам зарплату.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

В списке санкций 1228 физических лиц и 468 юридических лиц.

Санкции предусматривают блокирование доступа к сервисам Яндекс, 1С, Софтлайн Груп, Корпорации Парус и еще ряда других российских IT-компаний. Также санкции коснулись социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, а также сервисов Mail.ru.

Украинские мобильные операторы уже заблокировали доступ к российским соцсетям и сервисам.

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