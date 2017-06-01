Киевляне повторно требуют запретить парковки на тротуарах

Жители столицы требуют у городских властей вернуть тротуары пешеходам, усилить ответственность водителей за незаконную парковку, а также организовать на широких тротуарах зоны отдыха.

Об этом говорится в соответствующей петиции на сайте Киевского горсовета.

Автор инициативы Богдан Гдаль обращается к городским властям с требованием усилить ответственность водителей за незаконную парковку.

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"Широкие тротуары должны быть преимуществом уютного города, а не потенциальными площадками для увеличения количества автомобилей (что имеет место сейчас). При условии неиспользования пешеходами широких тротуаров, первичное право на их заполнение должны иметь инициативы по превращению части тротуара на общественное пространство с различными формами досуга (удобные зоны отдыха, активности и т.д.)", - идет речь в петиции.

Петиция была зарегистрирована 31 мая, за сутки она набрала 620 голосов из необходимых 10 тысяч.

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