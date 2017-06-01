На следующей неделе будет назначен Совет реформ по пенсионной реформы

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет Министров намерен представить проект пенсионной реформы на Национальном совете реформ при президенте на следующей неделе.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.
"Думаю, что на следующей неделе будет назначен Совет реформ по рассмотрению пенсионной реформы", - сказал Гройсман.
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Он также сообщил, что обсуждает детали реформы с президентом Петром Порошенко.
Гройсман заявил, что планирует совместное участие в разработке проекта пенсионной реформы президента и представителей коалиции в парламенте.
Напомним, Гройсман пообещал "довести до тахикардии" министров, не выполняющих задачи по ассоциации с ЕС.