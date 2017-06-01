Тела шестерых погибших в одесском Доме профсоюзов эксгумируют

Прокуратура Одесской области приняла решение удовлетворить ходатайство эксперта Киевского городского клинического бюро судебно-медицинских экспертиз по эксгумации тел шестерых погибших в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Так, эксгумация тел будет проводиться для экспертизы в рамках расследования общего уголовного дела о беспорядках 2 мая 2014 года.
Дата проведения эксгумации пока не определена.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибло 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.