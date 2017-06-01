Вопрос с горячей водой решается на уровне киевских городских властей

Киевскую ТЭЦ-6 отключили из-за огромной задолженности государственного бюджета по льготам и субсидиям перед теплогенерирующей компанией.

Об этом в четверг, 1 июня на брифинге сообщил генеральный директор "Киевэнерго" Александр Фоменко, передают украинские СМИ.

После остановки ТЭЦ-6 без горячей воды в Киеве остались жители Оболони, Троещины, Радужного и Воскресенского массивов.

"Несколько недель назад было ограничено газоснабжение ряда котельных Киева. На днях Киевтрансгазом была отключена от газоснабжения ТЭЦ-6.Это произошло из-за задолженности за потребленный газ и транзит газа по сетям. Основные причины этого в том, что на сегодня государство задолжало по льготам и субсидиям за потребленную тепловую энергию и по другим видам деятельности почти 4,9 млрд грн. Из них около 2 млрд – это непосредственно задолженность государства. Задолженность Киевэнерго за потребленный газ перед Нафтогазом Украины составляет 3,2 млрд, и более 370 млн – это задолженность за транспортировку газа", - отметил Фоменко.

По его словам, остановка ТЭЦ-6 нарушила технологические процессы на предприятии, что может привести к срыву подготовки к отопительному сезону.

"ТЭЦ-6 впервые за всю историю останавливается полностью. На станции работает технологический цикл, который связан с подготовкой и хранением мазутного хозяйства. Сегодня эта технология остановлена, что вызывает определенные риски", - подчеркнул гендиректор "Киевэнерго".

Фоменко сообщил, что сейчас вопрос возобновления работы ТЭЦ-6 и восстановления горячего водоснабжения в трех районах Киева решается на уровне городских властей.

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"Мы ведем переговоры и с транспортировщиками и с Нафтогазом. Общего решения,когда можно запустить ТЭЦ-6, нет. Поэтому вопрос вынесен сейчас на уровень городской администрации. Но в первую очередь, нужно решить вопрос выполнению обязательств по льготам и субсидиям и погашению задолженности, которая возникла со стороны государства. Это даст возможность снизить задолженность перед транспортировщиком или погасить ее полностью, и работать нормально без взаимной задолженности, как за тепловую энергию, так и за газ", - подчеркнул гендиректор Киевэнерго.

Напомним, более 50 тысяч жителей Киева получат перерасчет за отопление.