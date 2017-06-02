Боевики провели 28 обстрелов, – штаб АТО

Несмотря на установленный вчера в районе проведения антитеррористической операции "режим тишины", подразделения российско-террористических войск продолжали совершать вооруженные провокации против Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Несколько снизив интенсивность вражеского огня на отдельных участках линии соприкосновения, противник, тем не менее, 28 раз в течение минувших суток применял оружие против подразделений ВС Украины. В частности, дважды боевики били и из минометов запрещенного минскими соглашениями калибра. Потерь среди бойцов украинской армии не было.

Приморское направление. В этой части фронта зафиксировано больше всего нарушений – 18. Вечером под вражески огонь попали опорные пункты сил АТО, которые расположены в районе Широкино, Водяного, Чермалыка и Талаковки. Враг использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Около 21:00 боевики обстреляли наши оборонительные укрепления на подступах к Марьинке из минометов калибра 82 мм. Кроме того, в темное время суток на этом направлении активизировались вражеские снайперы.

Донецкое направление. Здесь вчера было спокойнее. Зафиксировано два нарушения боевиками условий неприменения оружия. Ближе к вечеру противник из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял позиции украинских военных, которые держат оборону в районе Зайцево. А ближе к полуночи пророссийские незаконные вооруженные формирования применили 82-мм минометы, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела одного из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки.

Луганский направление. На этом участке прошедшие сутки зафиксировано 8 фактов использования оружия российско-террористическими группировками. После 18:00 и до полуночи бандиты обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты сил АТО в районе Новозвановки и Новоалександровки. Под конец суток бандиты били из 120-мм минометов по позициям ВС Украины у Крымского, а из минометов калибра 82 мм – неподалеку Кряковки.