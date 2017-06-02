Канада завершила ратификацию соглашения о зоне свободной торговли с Украиной

1 июня 2017 года после согласия Палаты общин и Сената генерал-губернатор Канады подписал Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook.

"С учетом ратификации нидерландским Сенатом Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС это решение имеет более чем символическое значение", – отметил президент.

Порошенко также отметил: "И Канада, и Нидерланды фактически синхронно сделали решительный шаг на пути к формированию треугольника свободной торговли Украина – Канада – ЕС. После завершения всех формальных процедур, этот треугольник объединит три региона на двух континентах на основе общей преданности либеральным ценностям и идеям".

По словам главы государства, для Украины эти решения являются свидетельством результативности проводимых реформ.

"Это лучший стимул для нас усиливать динамику внутренних преобразований. А для наших международных партнеров – мощный сигнал относительно изменений в Украине и открытое приглашение к взаимовыгодному сотрудничеству в интересах мира, стабильности и безопасности", – прокомментировал Порошенко.

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Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой", принятый Верховной Радой Украины. Соглашение было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Украину премьер-министра Канады Джастина Трюдо.