ЮНИСЕФ намерен поддерживать молодежные проекты в Украине

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) планирует со следующего года ввести поддержку молодежных инициатив в Украине. Об этом сообщила глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Джованна Барберис во время детской конференции, организованной Фондом совместно Министерством здравоохранения, передает Укринформ.

"Эта программа рассчитана прежде всего на молодежь. ЮНИСЕФ предоставляет небольшие гранты на реализацию идей, которые молодежь хочет основать в своем городе. Эти проекты должны быть ориентированы на пользу для общества. В следующем году мы планируем по всей Украине реализовать такие проекты, чтобы больше привлекать молодежь", – сказала Барберис.

Сейчас, по ее словам, такую поддержку ЮНИСЕФ предоставляет молодежным проектам на востоке Украины, в частности в Мариуполе и Краматорске, и большинство из них связаны со школами. По словам Барберис, школа является платформой для реализации таких проектов, это может касаться жизненно необходимых навыков, образования, защиты прав детей.