Злоумышленники пытались похитить и вывезти в Россию экс-гражданина РФ, – Луценко

Прокуратура задержала банду, которая пыталась похитить и вывезти в Российскую Федерацию экс-гражданина России. Об этом сообщил в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Прокуратура Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины задержала группу лиц, в состав которой входил начальник райотдела полиции, которые по заказу гражданина РФ, за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бизнесом", – говорится в сообщении.

Злоумышленники были задержаны во время получения "аванса" в размере $100 тыс., который предоставлялся на выполнение преступных действий.

Злоумышленники задержаны по подозрению в совершении уголовных правонарушений, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

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СМИ известно, кого пытались вывезти в Российскую Федерацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в Генеральной прокуратуре Украины. Это владелец Обуховского картонного комбината Владимир Крупчак, который раньше в России владел Архангельским ЦБК. У него была корпоративная война с Дерипаской и он бежал в Украину, сообщили источники.