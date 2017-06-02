СМИ: Евросоюз планирует продлить запрет на инвестиции в оккупированный Крым

Еще на один год

Европейский союз планирует продлить еще на год запрет на инвестиции в аннексированный Россией Крым. Об этом на своей странице в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Послы стран ЕС, скорее всего, продлят запрет инвестиций в Крым еще на 1 год", - написал Йозвяк.

Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 июня 2017 г.

Напомним, срок действия антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за аннексии Крыма, истекает 23 июня 2017 года. До этого времени Брюссель должен рассмотреть детали санкционной политики в отношении Москвы.