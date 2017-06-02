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Новости компаний Страна Чудес Made in Ukraine: полная программа фестиваля

<span class="label">Новости компаний</span> Страна Чудес Made in Ukraine: полная программа фестиваля

Второй фестиваль сезона #madeinukraine на Контрактовой состоится уже на этих выходных – 3 и 4 июня. Все, что может показать современная, стильная, молодая Украина – это фестиваль Страна Чудес. Время работы – с 10:00 до 20:00. Вход для посетителей свободный.

Приходите на фестиваль Страна Чудес Made in Ukraine со своим четвероногим другом и участвуйте в конкурсе в инстаграме!

02.06.17 176
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  • Выкладывайте фото вашей собаки с хэштегом #instadog_madeinukraine  
  • Тегайте аккаунт организатора конкурса - @miu.festival  
  • Дождитесь, когда организаторы конкурса сделают репост вашего фото в конкурсный аккаунт, и приглашайте ваших друзей голосовать за ваше фото своими лайками!  
  • Приз выигрывает фото, которое за время проведения конкурса наберет больше лайков от пользователей инстаграма.

В программе фестиваля в оба дня (3-4 июня):

  • 10:00-20:00 – работа торговой площадки
  • 10:00-22:00 – работа инстафотозоны: хэштег-принтер, огромный фотоволл для стильных фото с рисунками, специально разработанными для фестиваля Страна Чудес Made in Ukraine позитивным и креативным брендом Milka planet, бетонные и виниловые фотофоны, чтобы в инстаграме показать все ваши крутые покупки прямо на фестивале, а кроме того – фоторамки для всей семьи – взрослых, детей и четвероногих членов семьи!

DJ-сеты от киевских диджеев:

18:00 – 20:00 - DJ Chirkov

20:00 – 22:00 – DJ Wise

Детская зона на фестивале – это огромная раскраска 3х2 м от O'Kroshka, большая зона рисования и творчества для малышей и деток постарше, аниматоры с играми и конкурсами. Погода обещает порадовать теплом, и дети смогут отлично провести время на свежем воздухе.

Сектор гастрономии на фестивале Страна Чудес Made in Ukraine – это около 50 участников, которые представят свои самые вкусные продукты: соусы, варенья, выпечка, снеки, сладости, молочные продукты, колбасы и сыры – на любой вкус и кошелек.

Для любителей кальяна – будет оборудована кальянная зона от Let's Hook, а на фудкорте накормят 21 участник – и это будут кухни всех народов мира из украинских продуктов. На фудкорте Страны Чудес Made in Ukraine – устрицы от Завдамо жару, морепродукты и мясо от одесского десанта фестиваля – Одесские штучки, Babooshka и Одесский мясной корпус, гриль-блюда и мангалы Дядюшка Сэм, Эко-гриль, Шпихлір, Forest Grill, бургеры и хот-доги орт Grill Bar Bacon, 4х4 StreetFood и Big Boss, всеми любимые чебуреки МЧС, равиоли от Raviol’, а сладости представят Филижанка и Пончик.

Лаунж-зона на фестивале – это огромный живой газон с шезлонгами и кальянами. Не нужно ехать куда-то в парк или за город, чтобы поваляться на траве и почувствовать себя на природе. Страна Чудес дарит такую ​​возможность прямо посреди исторического центра Киева.

Для тех, кто придет на фестиваль для активного шопинга, участники Страны Чудес подготовили летние коллекции. На этот фестиваль отбор участников проводился из 1500 заявок, и в процессе отбора были учтены качество, цены, сервис и ассортимент товаров производителей. Среди всех было выбрано 350 участников из всех товарных групп: взрослая и детская одежда, обувь для всей семьи, аксессуары, сумки и рюкзаки, украшения, бытовые товары, товары и декор для дома. Уже четыре года проект У пошуках Made in Ukraine ищет украинских производителей, и самое главное – представляет на своих мероприятиях только товары проверенного качества.

Лучшее начало лета – это Страна Чудес Made in Ukraine.

Основательница проекта У пошуках Made in Ukraine и одноименного фестиваля – журналистка Юлия Савостина.

2 июня 2017 года

Подробнее о проекте:

Проект У пошуках Made in Ukraine был основан украинской журналисткой и блогером Юлией Савостиной 13 февраля 2013 года как персональный эксперимент, как прожить год, пользуясь только товарами украинского происхождения, который проходил на страницах онлайн-издания Delo.ua. После двух украинских ужинов для предпринимателей и журналистов, Юлия и ее команда организовали первый фестиваль У пошуках Made in Ukraine в июне 2014 года. В 2015 году фестиваль переехал на Контрактовую площадь в Киеве, где и проходит до сих пор. Сейчас каждое мероприятие #madeinukraineteam принимает 50-55 тыс. посетителей. Кроме площадки для встречи производителей и покупателей, Юлия Савостина и #madeinukraineteam активно консультируют и обучают предпринимателей, проводят мастер-классы, воркшопы и тренинги, а также помогают новым бизнесам со стратегическим развитием.

 

За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Дарця Капля

Пресс-служба проекта У пошуках Made in Ukraine

cell: (098) 999-68-78

madeinukraine.pr@gmail.com

darciakaplya@gmail.com

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