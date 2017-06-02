- Выкладывайте фото вашей собаки с хэштегом #instadog_madeinukraine
- Тегайте аккаунт организатора конкурса - @miu.festival
- Дождитесь, когда организаторы конкурса сделают репост вашего фото в конкурсный аккаунт, и приглашайте ваших друзей голосовать за ваше фото своими лайками!
- Приз выигрывает фото, которое за время проведения конкурса наберет больше лайков от пользователей инстаграма.
В программе фестиваля в оба дня (3-4 июня):
- 10:00-20:00 – работа торговой площадки
- 10:00-22:00 – работа инстафотозоны: хэштег-принтер, огромный фотоволл для стильных фото с рисунками, специально разработанными для фестиваля Страна Чудес Made in Ukraine позитивным и креативным брендом Milka planet, бетонные и виниловые фотофоны, чтобы в инстаграме показать все ваши крутые покупки прямо на фестивале, а кроме того – фоторамки для всей семьи – взрослых, детей и четвероногих членов семьи!
DJ-сеты от киевских диджеев:
18:00 – 20:00 - DJ Chirkov
20:00 – 22:00 – DJ Wise
Детская зона на фестивале – это огромная раскраска 3х2 м от O'Kroshka, большая зона рисования и творчества для малышей и деток постарше, аниматоры с играми и конкурсами. Погода обещает порадовать теплом, и дети смогут отлично провести время на свежем воздухе.
Сектор гастрономии на фестивале Страна Чудес Made in Ukraine – это около 50 участников, которые представят свои самые вкусные продукты: соусы, варенья, выпечка, снеки, сладости, молочные продукты, колбасы и сыры – на любой вкус и кошелек.
Для любителей кальяна – будет оборудована кальянная зона от Let's Hook, а на фудкорте накормят 21 участник – и это будут кухни всех народов мира из украинских продуктов. На фудкорте Страны Чудес Made in Ukraine – устрицы от Завдамо жару, морепродукты и мясо от одесского десанта фестиваля – Одесские штучки, Babooshka и Одесский мясной корпус, гриль-блюда и мангалы Дядюшка Сэм, Эко-гриль, Шпихлір, Forest Grill, бургеры и хот-доги орт Grill Bar Bacon, 4х4 StreetFood и Big Boss, всеми любимые чебуреки МЧС, равиоли от Raviol’, а сладости представят Филижанка и Пончик.
Лаунж-зона на фестивале – это огромный живой газон с шезлонгами и кальянами. Не нужно ехать куда-то в парк или за город, чтобы поваляться на траве и почувствовать себя на природе. Страна Чудес дарит такую возможность прямо посреди исторического центра Киева.
Для тех, кто придет на фестиваль для активного шопинга, участники Страны Чудес подготовили летние коллекции. На этот фестиваль отбор участников проводился из 1500 заявок, и в процессе отбора были учтены качество, цены, сервис и ассортимент товаров производителей. Среди всех было выбрано 350 участников из всех товарных групп: взрослая и детская одежда, обувь для всей семьи, аксессуары, сумки и рюкзаки, украшения, бытовые товары, товары и декор для дома. Уже четыре года проект У пошуках Made in Ukraine ищет украинских производителей, и самое главное – представляет на своих мероприятиях только товары проверенного качества.
Лучшее начало лета – это Страна Чудес Made in Ukraine.
Основательница проекта У пошуках Made in Ukraine и одноименного фестиваля – журналистка Юлия Савостина.
2 июня 2017 года
Подробнее о проекте:
Проект У пошуках Made in Ukraine был основан украинской журналисткой и блогером Юлией Савостиной 13 февраля 2013 года как персональный эксперимент, как прожить год, пользуясь только товарами украинского происхождения, который проходил на страницах онлайн-издания Delo.ua. После двух украинских ужинов для предпринимателей и журналистов, Юлия и ее команда организовали первый фестиваль У пошуках Made in Ukraine в июне 2014 года. В 2015 году фестиваль переехал на Контрактовую площадь в Киеве, где и проходит до сих пор. Сейчас каждое мероприятие #madeinukraineteam принимает 50-55 тыс. посетителей. Кроме площадки для встречи производителей и покупателей, Юлия Савостина и #madeinukraineteam активно консультируют и обучают предпринимателей, проводят мастер-классы, воркшопы и тренинги, а также помогают новым бизнесам со стратегическим развитием.
За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь:
Дарця Капля
Пресс-служба проекта У пошуках Made in Ukraine
cell: (098) 999-68-78
madeinukraine.pr@gmail.com
darciakaplya@gmail.com