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Матиос рассказал, сколько времени готовили операцию по налоговикам времен Януковича

Матиос рассказал, сколько времени готовили операцию по налоговикам времен Януковича
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

Задержанные – первое звено цепи

02.06.17 1414
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Подготовка спецоперации по задержанию налоговиков времен беглого бывшего президента Виктора Януковича длилась ровно год. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает РБК-Украина.

"Год, ровно год. Вы, да и все остальные наши сторонники, а также критики, просто не представляете количество произведенной моими подчиненными каторжной работы ... Мне трудно вам пересказать объем обработанной, проанализированной и отобранной в качестве доказательства, информации", – сказал Матиос.

По словам Матиоса, десятки тысяч предприятий были принудительно загнаны в систему, которую придумал глава бывшего Министерства доходов Алкександр Клименко специально для Януковича.

"Если нам удастся распутать дело до конца, то вы увидите, что задержанные нами экс-налоговики – это первое, так называемое низовое звено. Они были всего лишь инструментом принуждения и получали из "общака" сворованных денег 0,02% от общей суммы украденных, в зоне их ответственности, денег. Следствию нужно не только оперативно, но и с доказательствами выйти на конечных бенефициаров, которые организовывали работу, заставляли аккумулировать и, используя незаконные механизмы, распределять сначала себе и лишь потом, немного, в государственный бюджет те налоговые поступления, которые шли через "площадки", – заявил Матиос.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

В ходе последующих судов по избранию меры пресечения многих задержанных отпустили под залог. По словам главы МВД Арсена Авакова, за задержанных внесли 440 млн грн залога.

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