Матиос рассказал, сколько времени готовили операцию по налоговикам времен Януковича

Подготовка спецоперации по задержанию налоговиков времен беглого бывшего президента Виктора Януковича длилась ровно год. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает РБК-Украина.

"Год, ровно год. Вы, да и все остальные наши сторонники, а также критики, просто не представляете количество произведенной моими подчиненными каторжной работы ... Мне трудно вам пересказать объем обработанной, проанализированной и отобранной в качестве доказательства, информации", – сказал Матиос.

По словам Матиоса, десятки тысяч предприятий были принудительно загнаны в систему, которую придумал глава бывшего Министерства доходов Алкександр Клименко специально для Януковича.

"Если нам удастся распутать дело до конца, то вы увидите, что задержанные нами экс-налоговики – это первое, так называемое низовое звено. Они были всего лишь инструментом принуждения и получали из "общака" сворованных денег 0,02% от общей суммы украденных, в зоне их ответственности, денег. Следствию нужно не только оперативно, но и с доказательствами выйти на конечных бенефициаров, которые организовывали работу, заставляли аккумулировать и, используя незаконные механизмы, распределять сначала себе и лишь потом, немного, в государственный бюджет те налоговые поступления, которые шли через "площадки", – заявил Матиос.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

В ходе последующих судов по избранию меры пресечения многих задержанных отпустили под залог. По словам главы МВД Арсена Авакова, за задержанных внесли 440 млн грн залога.