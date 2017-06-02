СМИ: Выкрасть и вывезти в РФ хотели владельца Обуховского картонного комбината

Преступники пытались похитить и вывезти в Российскую федерацию владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в Генпрокуратуре Украины.

"Владелец Обуховского картонного комбината Владимир Крупчак, он раньше в России владел Архангельским ЦБК. А потом у него была корпоративная война с Дерипаской (российский миллиардер Олег Дерипаска, - ред.) и он бежал в Украину", - рассказал истоник.

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Крупчак родился в России, окончил Архангельский государственный медицинский институт. Позже работал на руководящих должностях в холдинге "Титан", Экоторый занимался четырьмя ключевыми бизнес-направлениями: лесозаготовительным, деревообрабатывающим, недвижимость и сфера услуг. С 1990 по 2000 год он являлся генеральным "Титана", также с 1997 по 2000 год занимал должность генерального директора ОАО "Архбум" и с 1996 по 2004 год возглавлял совет директоров ОАО "Архангельский ЦБК", одновременно занимая пост президента группы компаний "Титан".

Кроме того, с 2000 года он работал на посту заместителя председателя наблюдательного совета, полномочного представителя высшего руководства и советника генерального директора Киевского картонно-бумажного комбината. В феврале 2001 г. на основании приказа министра обороны РФ Владимир Крупчак стал полковником Российской армии. Крупчак также избирался депутатом Государственной думы РФ от партии "Единая Россия". В декабре 2007 года он получил украинское гражданство.

Напомним, прокуратура совместно с СБУ задержала банду, которая пыталась похитить и вывезти в Российскую Федерацию экс-гражданина России. Злоумышленники, среди которых был начальник райотдела полиции, согласились осуществить преступление за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов.