Повторный призыв офицеров запаса на службу в будущем не исключается, – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ не исключает, что призыв офицеров запаса на военную службу в июне не будет единоразовым. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Владислав Селезнев, передают Украинские новости.

"Решение принималось только по этому призыву. В дальнейшем также будет рассматриваться необходимость такого призыва. Пока мы ориентируемся на проведение только одного такого призыва. Далее будем смотреть... Если для защиты Украины нужно будет повторить этот процесс, то соответственно он будет реализован. Если такой необходимости не будет, то зачем его проводить?", – сказал Селезнев.

По его словам, процессы, происходящие в Вооруженных силах Украины, достаточно динамичны, и может произойти все что угодно.