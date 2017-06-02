Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан, посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, глава группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер в пятницу съездили в разрушенное войной Широкино.

"Широкино: фотографии разрушения показывают степень человеческих страданий и материальный ущерб Восточной Украине", - написал Хан в Twitter.

#Shyrokine: pictures of destruction show extent of human suffering +material damage #EasternUkraine+country as a whole have to cope with 1/2 pic.twitter.com/V408VX9RHK — Johannes Hahn (@JHahnEU) 2 июня 2017 г.

"Уничтоженные дома, разбросанные детские вещи, свидетельства когда-то счастливого и зажиточного быта, школа, где еще три года назад учились дети... Мне кажется, больше всего Йоханнеса поразил маленький кусочек от "Града". А таких осколков полно в уничтоженном когда-то престижном курортном городке. Он долго крутил в руках этот смертоносный крохотный осколок", - поделилась в Facebook впечатлениями от поездки вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Во время визита в Широкино украинская сторона говорила с Ханом об увеличении патрулей наблюдательной миссии ОБСЕ и демилитаризации этого района, ведь многотысячный Мариуполь находится в зоне постоянного риска.







Фото: facebook.com/iryna.gerashchenko

Напомним, еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан 1 июня прибыл с визитом в Украину.