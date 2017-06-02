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Главная » Страна » Четверо участников "схем Клименко" – действующие народные депутаты, – Матиос

Четверо участников "схем Клименко" – действующие народные депутаты, – Матиос

Четверо участников "схем Клименко" – действующие народные депутаты, – Матиос
Анатолий Матиос / Фото: bykvu.com

Прокуратура подготовит ходатайство в Раду о снятии с них депутатской неприкосновенности

02.06.17 1032
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Участниками "схем Клименко" были четыре действующих народных депутата. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает РБК-Украина.

"Скажу так – почти половина от общего количества действующих на то время 8 площадок (принадлежали действующим депутатам, – ред.). Вот и считайте, угадывайте (четыре, – ред.). Их фамилии и круг интересов в фискальной, таможенной и в отдельных сегментах промышленной политики общеизвестны. В свое время, некоторые из них даже целые фракции возглавляли, причем, при любой власти", – заявил Матиос.

Он также сообщил, что следствие намерено доказать их причастность к незаконным махинациям и, в случае успеха, прокуратура направит в Верховную Раду представление на снятие депутатской неприкосновенности с парламентариев.

"Это мечта общества и желание следствия, а вот насколько нам удастся это сделать – посмотрим. Это зависит от оперативного везения, плюс содействие со стороны участников процесса, свидетелей, подозреваемых, которые когда-то перестанут (а часть уже перестает) молчать – вот тогда можно будет об этом говорить", – подчеркнул военный прокурор.

Напомним, 24 мая в 15 областях Украины силовики в ходе спецоперации провели 454 обыска, были задержаны 23 действующих и бывших руководителя налоговой службы.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в результате проведенных обысков было изъято 3,7 кг золота, 50 кг серебра, 5,5 млн долларов наличными, 8 млн грн, 280 тыс. евро, ювелирные изделия.

Спецоперация проходила в рамках расследования преступлений, совершенных бывшими некогда руководителями и их заместителями областных управлений Министерства доходов и сборов, государственных налоговых администраций, которые были причастны к организации и функционированию так называемых "налоговых площадок".

В результате такой деятельности лица из окружения экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко обогатились за счет налогоплательщиков почти на 96 млрд грн.

В ходе последующих судов по избранию меры пресечения многих задержанных отпустили под залог. По словам главы МВД Арсена Авакова, за задержанных внесли 440 млн грн залога.

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