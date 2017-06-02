НАБУ подозревает должностных лиц банка Надра в растрате 400 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро подозревает обанкротившийся банк Надра в растрате 400 млн грн, выделенных инвесторами на модернизацию Запорожского титано-магниевого комбината (также, как и банк, принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу).

Об этом свидетельствует постановление Соломенского райсуда Киева от 4 мая 2017 года, передает РБК-Украина.

Детективами НАБУ было установлено, что служебные лица ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" совместно с должностными лицами ГП "ЗТМК", ОАО "КБ "Надра", ООО "Синтез Ресурс", а также лицами, которые представлялись от имени компании Tolexis Trading Limited, осуществили растрату в сумме 399,9 млн грн. Деньги были выделены для выполнения стратегической программы развития и технической модернизации производства ООО "ЗТМК", полученных от компании Tolexis Trading Limited как вклад в уставный капитал.

Согласно материалам дела, следствием было установлено, что все операции проходили через счета указанных компаний в банке Надра. Схема состояла в том, что ООО "Синтез ресурс" получало от банка кредиты, которые использовало для покупки долларов США с последующим их переведением за пределы Украины. Также для конвертации долларов в гривны использовался валютный счет предприятия. В результате общий объем операций составил около 626,348 млн долларов.

Напомним, НАБУ в сентябре 2016 года задержало директора Запорожского титано-магниевого комбината завода за растрату почти 500 млн гривен, выделенных на модернизацию предприятия.