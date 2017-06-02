СБУ пока не может подтвердить причастность РФ к покушению на Осмаева

Служба безопасности Украины пока не может подтвердить причастность российских спецслужб к покушению на чеченских добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву. Об этом заявил замначальника СБУ в Киеве и Киевской области Павел Данюков на брифинге, передает 112 Украина.

"На данный момент таких данных у нас нет, в первую очередь подтвержденных данных", - сказал Данюков, отвечая на вопрос о возможной причастности российских спецслужб к покушению.

Данюков добавил, что если появится информация, подтверждающая либо опровергающая возможную причастность российских спецслужб – о ней будет сообщено дополнительно.

Напомним, 1 июня в Киеве произошло покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева. Киллер успел выстрелить в Окуева, но его жена ответным огнем ранила нападавшего. Сейчас они оба находятся в больнице.