Организатором похищения был начальник одного из райотделов полиции в Киевской области

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания банды, которая планировала похищение и вывоз бизнесмена в Российскую Федерацию. Соответствующее видео размещено на канале СБУ в Youtube.

Пресс-служба СБУ сообщила, что правоохранители установили, что бывший бизнес-партнер коммерсанта вместе с двумя сообщниками решили вывезти его в Россию для того, чтобы выбить якобы существующий долг в $17 млн.

Организатором похищения согласился стать начальник одного из райотделов полиции в Киевской области, который через свои контакты в криминальных кругах подыскал исполнителя, гарантировавшего вывоз бизнесмена в РФ при помощи участников подконтрольной ему преступной группировки.

Сообщается, что за указанные действия злоумышленники должны были получить $300 тыс., вместе с тем, полицейский, который организовывал похищение, чтобы увеличить "гонорар" предложил "решить вопрос через руководство СБУ, на которое он якобы имеет "прямой выход".

"Он уверял, что председатель СБУ лично за вознаграждение обеспечит открытие против бизнесмена уголовного производства с последующим арестом. Затем полицейский предложил еще два варианта: "выбивать" деньги у коммерсанта в Украине, или экстрадировать в Россию, где заказчики имели возможности для этого. Конечно, никаких возможностей "решить" вопрос ни через главу СБУ, ни через другое руководство Службы начальник райотдела не имел", – говорится в сообщении.