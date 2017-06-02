- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Еврокомиссар Хан посмотрел на ужасы войны в Широкино
Инфографика Карта военных действий в зоне АТО на 2 июня
Пресс-служба Минобороны предоставила карту ситуации на востоке Украины по состоянию на 00:00 пятницы, 2 июня
0
Делятся
|FacebookTwitterGoogle+
Читайте также на focus.ua
- Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 7193
- Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4408
- Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3642
- Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 8191
- Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 4524
- Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1425
- Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2248
- Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 11206
- Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3994
- Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 4920
- В июне украинцы будут отдыхать на два дня больше 3030 / 3394
- Поляки избили украинских заробитчан 2554 / 2997
- В США представили самый большой в мире самолет для запуска космических ракет 2057 / 2423
- Штаб АТО: Суточное перемирие преимущественно соблюдается 1775 / 1986
- Министр юстиции назвал имена людей, руководивших захватом Крыма 1733 / 1922
- Путин: Кому суждено быть повешенным, тот не утонет 1719 / 2218
- В Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв 1588 / 1900
- Charlie Hebdo нарисовал, как Макрон "покусал" Путина 1513 / 1780
- В Минюсте воссоздали хронологию оккупации Крыма Россией 1398 / 1583
- Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 1299 / 4056
- Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 21 / 2425
- Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 19 / 11630
- Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 17 / 187235
- В Минюсте воссоздали хронологию оккупации Крыма Россией 13 / 1583
- Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 11 / 11206
- Скованные одной целью. Когда биткойн завоюет мир 8 / 1361
- В США представили самый большой в мире самолет для запуска космических ракет 8 / 2423
- Евросоюз запустил в Украине антикоррупционный проект 8 / 1065
- В Нидерландах из-за нехватки заключенных закрывают пять тюрем 7 / 362
- Четверо участников "схем Клименко" – действующие народные депутаты, – Матиос 7 / 1032
влажность:
давление:
ветер:
ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе. Ukr.net — новости со всей Украины.