В Киевской области 1 июня загорелась несанкционированная свалка около села Рожны Броварского района. Ликвидация пожара до сих пор продолжается. Об этом сообщается на сайте ГСЧС.

Расстояние к ближайшему населенному пункту составляет около 8 км. Вчера пожар распространился по всей свалке размером 200 на 100 м. В 23:10 пожар был локализован на площади 2 га.

Тушение пожара осложняется отсутствием рядом источника воды и происходит путем подвоза воды к месту возгорания.

Сейчас ликвидация пожара продолжается, на месте работают пять единиц техники и одна мотопомпа, 19 человек личного состава. Площадь возгорания составляет 2 га.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua