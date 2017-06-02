Князев: Полиция допрашивает стрелявшего в Осмаева

Правоохранители проводят допрос подозреваемого в покушении на чеченских добровольцев Адама Осмаева и Амину Окуеву. Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает 112 Украина.

"Подозреваемый задержан, сейчас он находится на стационарном лечении, однако с ним проводятся активные следственные действия. В настоящее время проводится его допрос. Я не буду акцентировать внимание на его фамилии, первой или второй, его личность будет установлена законным путем", - сказал он журналистам в Днепре в пятницу.

Князев также подчеркнул, что подозреваемый был задержан именно благодаря оперативным действиям Окуевой.

Напомним, 1 июня в Киеве произошло покушение на чеченских добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева. Киллер успел выстрелить в Окуева, но его жена ответным огнем ранила нападавшего. Сейчас они оба находятся в больнице.