Князев: Четырем полицейским объявят подозрение из-за беспорядков в Днипре 9 мая

Материалы относительно действий или бездействия 4 полицейских во время беспорядков 9 мая в Днипре направили в прокуратуру. Об этом во время брифинга в Днипре сообщил руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Украинская правда.

"В отношении 4 полицейских материалы направлены в прокуратуру для принятия решения в рамках уголовного производства по их действиям или бездействию. Мы думаем, а мы вели консультационные беседы с прокуратурой, что им будет объявлено подозрение в ближайшее время", - рассказал он.

Князев отметил, что отстраненных руководителей местной полиции уже не восстановят в должностях.

"Мы признали служебным расследованием, задокументировали бездействие руководителей высшего и среднего звена подразделения полиции Днипра, что их действия привели к тому, способствовали, или не смогли предупредить те правонарушения, которые состоялись", - сказал он.

Также Князев рассказал о задержанных "титушках".

"На сегодняшний день 16 лицам, принимавшим участие в хулиганских действиях 9 мая в городе Днипро, объявлено подозрение. Ряд человек были арестованы, некоторые правонарушители получили другие виды лишения или ограничения их прав, но уголовное производство будет направлено в суд в ближайшее время ", - сказал он.

Напомним, в Днипре в стычках во время мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне пострадали 14 человек, среди них - 6 полицейских и 8 участников акций. В отделения полиции были доставлены 15 человек.

Драку с военными АТО начали неизвестные молодые люди спортивного телосложения, которые перед этим охраняли агитационные палатки "Оппозиционного блока" и имели оранжевые отметки на груди.

10 мая были уволены руководители управлений полиции города и области. И.о. областного главы полиции назначен Владимир Богонис, а новым начальником полиции в Днепропетровской области стал Виталий Глуховеря.