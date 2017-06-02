Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Суд приговорил к 10 годам боевика за нарушение законов и обычаев ведения войны
Ситуация в Донбассе

Суд приговорил к 10 годам боевика за нарушение законов и обычаев ведения войны

Суд приговорил к 10 годам боевика за нарушение законов и обычаев ведения войны
Фото: depo.ua

Осужденный избивал украинских военнопленных

02.06.17 1180
000

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества гражданина Украины за участие в террористической организации "ДНР", содействии Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено и в суде доказано, что указанный гражданин Украины, выполняя отведенные ему функции в составе террористической организации "ДНР", осуществлял незаконное удержание и конвоирование пленных украинских военнослужащих и других лиц, которые незаконно удерживались боевиками в захваченном здании управления СБУ в Донецкой области.

"При этом он совместно с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12. 08. 1949, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности к самозащите, применял к ним физическое насилие, наносил побои, мордовал, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни", - добавили в пресс-службе.

Следствием установлено 30 потерпевших от преступных действий указанного лица.

Ранее Красноармейский районный суд Донецкой области приговорил к 8 годам лишения свободы 41-летнего жителя Марьинки, корректировавшего артиллерийский огонь боевиков "ДНР".

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Карта военных действий в зоне АТО на 2 июняУкраинские военные продвинулись на 1,5 км в районе Бахмутской трассыЕврокомиссар Хан посмотрел на ужасы войны в Широкино

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 7193
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 4408
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3642
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 8191
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 4524
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1425
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 2248
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 11206
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3994
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 4920
  1. В июне украинцы будут отдыхать на два дня больше 3030 / 3394
  2. Поляки избили украинских заробитчан 2554 / 2997
  3. В США представили самый большой в мире самолет для запуска космических ракет 2057 / 2423
  4. Штаб АТО: Суточное перемирие преимущественно соблюдается 1775 / 1986
  5. Министр юстиции назвал имена людей, руководивших захватом Крыма 1733 / 1922
  6. Путин: Кому суждено быть повешенным, тот не утонет 1719 / 2218
  7. В Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв 1588 / 1900
  8. Charlie Hebdo нарисовал, как Макрон "покусал" Путина 1513 / 1780
  9. В Минюсте воссоздали хронологию оккупации Крыма Россией 1398 / 1583
  10. Луческу назвал большой ошибкой свой переход в "Зенит" 1299 / 4056
  1. Знай наших. Как украинский стартап привлёк $110 млн инвестиций 21 / 2425
  2. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 19 / 11630
  3. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 17 / 187235
  4. В Минюсте воссоздали хронологию оккупации Крыма Россией 13 / 1583
  5. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 11 / 11206
  6. Скованные одной целью. Когда биткойн завоюет мир 8 / 1361
  7. В США представили самый большой в мире самолет для запуска космических ракет 8 / 2423
  8. Евросоюз запустил в Украине антикоррупционный проект 8 / 1065
  9. В Нидерландах из-за нехватки заключенных закрывают пять тюрем 7 / 362
  10. Четверо участников "схем Клименко" – действующие народные депутаты, – Матиос 7 / 1032
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.