Суд приговорил к 10 годам боевика за нарушение законов и обычаев ведения войны

Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к 10 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества гражданина Украины за участие в террористической организации "ДНР", содействии Российской Федерации в ведении агрессивной войны против Украины и нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Следствием установлено и в суде доказано, что указанный гражданин Украины, выполняя отведенные ему функции в составе террористической организации "ДНР", осуществлял незаконное удержание и конвоирование пленных украинских военнослужащих и других лиц, которые незаконно удерживались боевиками в захваченном здании управления СБУ в Донецкой области.

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"При этом он совместно с другими террористами, вопреки Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 12. 08. 1949, пользуясь беззащитным состоянием пленных и отсутствием возможности к самозащите, применял к ним физическое насилие, наносил побои, мордовал, угрожал убийством, совершал другие действия, которые создавали угрозу их здоровью и жизни", - добавили в пресс-службе.

Следствием установлено 30 потерпевших от преступных действий указанного лица.

Ранее Красноармейский районный суд Донецкой области приговорил к 8 годам лишения свободы 41-летнего жителя Марьинки, корректировавшего артиллерийский огонь боевиков "ДНР".