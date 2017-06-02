До Затоки, Каролино-Бугаза и Белгород-Днестровского можно будет доехать прямым поездом

Укрзализныця с 5 июня запустит поезд, который будет курсировать в направлении Черноморского побережья - до Затоки, Каролино-Бугаза и Белгород-Днестровского.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Укрзализныця продлила маршруты следования двух поездов дальнего следования вдоль всего Черноморского побережья Одесской области - до Белгород-Днестровского. Таким образом, пассажиры получат возможность путешествовать по железной дороге не только в Одессу, но и в Каролино-Бугаз, Затоку и Белгород-Днестровский, говорится в сообщении.

Согласно сообщению, поезд № 221/521 - №222/522 Киев - Житомир - Белгород-Днестровский с 5 июня будет курсировать через день по нечетным числам, из Белгород-Днестровского - по четным.

Второй поезд № 288/287 Чернигов - Киев - Белгород-Днестровский будет курсировать с 6 июня через день по четным числам, в обратном направлении - по нечетным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Укрзализныце допускают одновременное подорожание и удешевление билетов

Ранее Укрзализныця объявила о продлении на сезон летних перевозок маршрута следования поездов, курсирующих в направлении Черноморского побережья, до Затоки и Каролино-Бугаза.

Также с 16 июня Укрзализныця для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летнее время назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" № 761/762 по маршруту Киев - Одесса - Киев, который будет курсировать ежедневно.