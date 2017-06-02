Польская авиакомпания запускает новый рейс из Львова

Самолеты LOT с 4 августа будут летать в польский город Быдгощ

С 4 августа польская авиакомпания LOT начнет осуществлять авиарейсы из Львова в польский город Быдгощ. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

"Согласно расписанию Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, рейсы будут выполняться дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из Львова в 1:40, из Быдгоща в 4:10. Продолжительность полета - полтора часа", - говорится в сообщении.

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Авиакомпания LOT Polish Airlines - национальный перевозчик Польши, которая существует с 1929 года. Сейчас ее самолеты курсируют между Львовом и Варшавой.

Напомним, Авиакомпания лоукостер Ryanair перенесла открытие рейсов из Львова в немецкий город Мемминген, расположенный в 116 км от Мюнхена, с 29 октября на 6 сентября.