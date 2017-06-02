Глава "Автомобильных дорог Украины" заявил об уходе в отставку

Исполняющий обязанности главы Государственной акционерной компании "Автомобильные дороги Украины" Артем Гриненко ушел в отставку. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня я оставил свой пост. Иногда, чтобы открыть следующую дверь надо закрыть предыдущие. Со своей командой мы начали новую эру ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", открыли новую страницу в сфере обслуживания дорог. Надеюсь, что мой преемник достойно продолжит воплощать наши начинания", - отметил он.

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Гриненко также отчитался о своих достижениях на посту руководителя компании. В частности, средин них: отмена решения о ликвидации компании и разработка плана ее реформирования, усиление ответственности руководителей облавтодоров, начало процесса очищения от коррумпированных чиновников, повышение зарплат и закупка новой техники.

Напомним, Государственная акционерная компания "Автомобильные дороги Украины" осуществляет ремонтно-строительные работы на дорогах общего пользования государственного и местного значения длиной 170 тыс. км.