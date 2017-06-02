"Динамо" возглавил Александр Хацкевич

Новым главным тренером футбольного клуба "Динамо" (Киев) назначен Александр Хацкевич. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Контракт с белорусским специалистом рассчитан на два года. В тренерский штаб Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Произошли изменения в тренерских штабах молодежной и юношеской команд "Динамо". "Динамо"U-21 будут тренировать Юрий Мороз и Сергей Федоров, а "Динамо"U-19 – Игорь Костюк.

Александр Хацкевич родился 19 октября 1973 года в Минске. Футбольную карьеру начинал в минском "Динамо", откуда в 1996 году перешел в киевское «"Динамо". За столичный клуб он играл до 2004 года, став вместе с "Динамо" семикратным чемпионом Украины и четырехкратным обладателем Кубка Украины. Затем недолгое время выступал за китайский "Тяньцзинь Тэда" и латвийскую "Венту". Завершил карьеру Хацкевич в родном минском "Динамо".

Тренерскую карьеру он начал в 2007 году в качестве играющего тренера "Динамо" (Минск). Далее возглавлял юношескую сборную Беларуси U-18 и ФК "Витебск". С 1 февраля 2010 по апрель 2011 года работал ассистентом главного тренера национальной сборной Украины. В декабре 2010 года возглавил молодежную команду киевского "Динамо", летом 2013 года – "Динамо-2". 4 декабря 2014 года был назначен главным тренером национальной сборной Беларуси, которую возглавлял до 6 декабря 2016 года.

Напомним, 31 мая должность тренера "Динамо" покинул Сергей Ребров, который проработал 3 года и добыл пять трофеев - два титула чемпиона Украины, два Кубка и Суперкубок страны