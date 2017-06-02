В Украине уже выдали почти 1,2 млн биометрических паспортов

И это только за пять месяцев 2017 года

Государственная миграционная служба оформила 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу с начала 2017 года. Об этом сообщают Українські Новини cо ссылкой на пресс-службу Миграционной службы.

"С начала года оформлено 1 185 425 биометрических паспортов для выезда за границу", - сообщил начальник пресс-службы Сергей Гунько.

По его словам, данное количество загранпаспортов выдано по состоянию на 1 июня.

Напомним, по состоянию на 11 мая 2017 года всего около 3,3 млн украинцев оформили биометрические паспорта.