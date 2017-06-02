Суд отказался менять меру пресечения Насирову

Соломенский суд Киева отказал отстраненному главе Государственной фискальной службы (ГФС) Роману Насирову в пересмотре меры пресечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Суд отказал Насирову в пересмотре меры пресечения", - сказал источник.
Ранее детективы Национального антикоррупционного бюро Украины отказали отстраненному председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову в предоставлении разрешения на выезд за пределы Украины для лечения в США.