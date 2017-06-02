И нашим и вашим. Кто выиграл от решения стокгольмского арбитража в споре Нафтогаза с Газпромом

31 мая Стокгольмский арбитраж вынес решение по части взаимных претензий в споре между Нафтогазом и Газпромом. Суд удовлетворил самое важное требование украинской компании — отменил принцип контракта 2009 года "бери или плати", который обязывал Украину ежегодно закупать гораздо больше газа, чем мы потребляли. Кроме того, суд полностью отменил запрет "Газпрома" на реэкспорт Украиной российского газа, а также удовлетворил требования украинской стороны по пересмотру контрактной цены российского газа с учётом рыночных условий. По мнению главы Нафтогаза Андрея Коболева, решение Стокгольмского арбитража — безусловная победа.

В Газпроме воздерживаются от комментариев по сути дела, поясняя, что пока известно лишь промежуточное решение арбитража, а окончательный вердикт суда последует не раньше конца июня. Однако зампред правления Газпрома Александр Медведев заверил российское агентство "Интерфакс", что россиянам "гол не забит", намекая на то, что после оглашения решения суда может вырисоваться совсем иная картина.

Три года спустя

Спор между Нафтогазом и Газпромом начался в 2014 году с двух исков украинской стороны. Судиться решили после очередного обострения газовой войны между Украиной и Россией.

По условиям подписанного в 2009 году Юлией Тимошенко контракта текущая цена газа для Украины привязывалась к ценам нефти и нефтепродуктов на мировых хабах девятимесячной давности. Кроме того, контракт обязывал Украину ежегодно оплачивать покупку не менее 52 млрд кубометров газа, даже если страна их на деле не потребила. При этом перепродавать в другие государства российский газ запрещалось.

Вполне возможно, что в итоге Нафтогазу всё же придётся выплатить Газпрому часть долга. Нафтогаз просил суд пересмотреть контрактную цену начиная с 2011-го. А суд дал добро на пересмотр цены только с 2014 года

В 2013–2015 годах сформированная по контрактной формуле цена газа составляла примерно $450 за тыс. кубометров. Цены на нефть в то время были рекордно высокими — более $100 за баррель, поэтому контрактная цена газа оказывалась выше, чем по реальным "спотовым" контрактам на газовых биржах Европы.

Однако в своё время Янукович договорился с Путиным о скидке в $100 за тыс. кубометров в счёт оплаты за размещение российского флота в Крыму. После аннексии Крыма скидку, понятное дело, отменили, и Газпром стал требовать всю сумму, а также потребовал рассчитаться с задолженностью за поставленный ранее газ.

Сразу после Майдана поставки российского газа оказались парализованы, так как ни у Нафтогаза, ни у правительства не было денег, чтобы заплатить россиянам по долгам, накопленным в предыдущие годы.

Взаимные претензии

Один из исков Нафтогаза касается контракта на поставку российского газа, второй — его транзита.

По первому иску Нафтогаз требует пересмотреть контрактную цену, по которой россияне поставляли газ в Украину с мая 2011-го по октябрь 2015 года, и вернуть образовавшуюся в результате переплату в размере $18 млрд. Также Нафтогаз просит суд отвязать цену на газ от стоимости "нефтяной корзины" и рассчитывать её исходя из реальных цен на европейском рынке. Кроме того, Нафтогаз просит суд отменить условие "бери или плати", а также штрафы и пени, которые Газпром начислял за невыполнение этих условий. Общая сумма по этим требованиям во встречном иске россиян составляет $34,5 млрд.

По транзитному иску Нафтогаз просит признать право на компенсацию в $12,3 млрд за недопоставки и недоплаты за услуги транзита российского газа по украинской газотранспортной системе (ГТС), а также пересмотреть ценообразование на услуги транзита. В действующем контракте указана цена на транспортировку 1 тыс. кубометров исходя из затрат на транспортировку этого объёма. Нафтогаз же просит суд пересмотреть тариф по методу "вход-выход", в котором учитывают не только затраты на сам транспорт газа, но и взимают плату за так называемое резервирование мощностей, которое рассчитывается с учётом стоимости активов и интенсивности эксплуатации ГТС. По сути это всё тот же принцип "бери или плати", но уже в отношении транзита. Однако, как считают в Нафтогазе, в этом нет противоречий. В случае поставок газа в страну Украина покупает товар, и его стоимость должна рассчитываться, исходя из реально поставленных объёмов. Транзит газа — это уже услуга, поэтому её цена должна определяться объёмами прокачки газа, зарезервированными российским монополистом.

Во встречном иске на общую сумму более $47 млрд Газпром требует взыскать с украинской стороны все штрафы за невыполнение условия "бери или плати" с 2012-го по 2015 год, выплатить $2,2 млрд долга за поставки российского газа в четвёртом квартале 2013 года и втором квартале 2014-го, а также штрафы и набежавшие проценты. Эти долги Нафтогаз отказывается признавать, считая, что цена газа в то время была завышена.

По встречному иску касательно транзита Газпром требует оплатить стоимость 5 млн кубометров так называемого балансировочного газа, который не может учитываться из-за технических особенностей ГТС. Из-за этого учтённые объёмы закачанного газа в систему могут не соответствовать учтённым объёмам переданного газа.

Решение, обнародованное 31 мая, касается только вопросов, связанных с иском по контракту на поставки российского газа.

Победа или поражение?

Несмотря на то, что часть требований Нафтогаза трибунал не удовлетворил, данное решение однозначно можно считать одной из наиболее значимых побед Украины на судебном фронте за последние годы

Опрошенные Фокусом эксперты сходятся в том, что главная победа Украины — это отклонение требований Газпрома из-за невыполнения принципа "бери или плати". "Это решение пока не облечено судом в какие-то конкретные цифры. Единственное — отменены требования Газпрома на $43 млрд. Но для нас это очень важный момент. Значимость решения в том, что были внесены принципиальные изменения в контракт с Газпромом, на которых настаивает Нафтогаз. Это наша безусловная победа", — считает гендиректор компании "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский.

Кроме того, как поясняет юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнёры" Андрей Бычков, хотя отдельное решение Стокгольмского арбитража промежуточное и окончательный вердикт суда ещё впереди, оно позволит сократить сроки процесса и снизить его стоимость. Например, уже известна принципиальная позиция суда по поводу требования Газпрома оплатить неотобранный газ и штрафы за его недобор по принципу "бери или плати". Поэтому не придётся спорить о том, на какую сумму могли бы претендовать россияне. "Важность данного решения в том, что оно даёт ответ на ряд принципиальных вопросов, от которых зависит исход всего дела", — говорит юрист.

Однако, по мнению Униговского, суд вряд ли удовлетворит требования Нафтогаза к Газпрому о доплате за невыполнение указанных в транзитном контракте объёмов транспортировки российского газа. Если суд отклонил по требованию украинской стороны принцип "бери или плати", то и подход в отношении оплаты транзита российской стороной, скорее всего, будет зеркальным.

Более того, вполне возможно, что в итоге Нафтогазу всё же придётся выплатить Газпрому часть долга за поставленный в прошлые годы газ. Дело в том, что Нафтогаз просил суд пересмотреть контрактную цену начиная с 2011 года. А суд дал добро на пересмотр цены только с 2014-го. Поэтому долг за два с небольшим года сохранится, и Нафтогазу придётся выплатить его россиянам. Ещё один нюанс — возможно, окончательная цена газа будет пересматриваться в процессе переговоров Газпрома и Нафтогаза по внесению изменений в действующий контракт.

Также Униговский считает, что суд вряд ли согласится пересчитывать контрактную цену российского газа по предложенной Нафтогазом формуле: цена на европейском газовом хабе минус транзит от него. Это ещё одна причина, по которой новая цена уже поставленного россиянами газа будет выше ожидаемой Нафтогазом.

По информации, просочившейся в СМИ из Нафтогаза, Коболев изначально был уверен, что доплачивать россиянам всё-таки придётся. Источник "РБК Украина" предполагает, что украинская сторона заплатит более $600 млн, в российских же СМИ называют куда большую сумму — $1 млрд.

Тем не менее можно смело утверждать, что Нафтогаз больше выиграл, чем проиграл в Стокгольме. "О том, что это решение не в пользу Газпрома, можно судить и по реакции его представителей, которые довольно сдержаны в оценках. Несмотря на то, что часть требований Нафтогаза трибунал не удовлетворил, данное решение однозначно можно считать одной из наиболее значимых побед Украины на судебном фронте за последние годы", — говорит Андрей Бычков. Однако окончательные выводы можно будет сделать, лишь узнав финальное решение по спору.