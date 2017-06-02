Замковая гора на Андреевском спуске в Киеве - на грани уничтожения

ОО “Община Андреевский спуск” бьет тревогу: национальная достопримечательность - Замковая гора на Андреевском спуске в Киеве - находится на грани разрушения.

Многолетняя реконструкция “Театра на Подоле” ускорила строительство многоэтажной гостиницы, находящейся неподалеку. Это грозит памятнику градостроительства окончательным уничтожением.

Об этом стало известно из открытого коллективного письма ОО “Община Андреевский спуск”, которое было направлено секретариатом Кабмина для рассмотрения в Киевскую горгосадминистрацию (КГГА).

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Руководитель общественной организации Евгений Фельдман сообщает, что визитка европейской столицы - Замковая гора - находится под угрозой исчезновения. Уникальную достопримечательность национального значения разрушают новостройками, псевдо-реконструкциями и пренебрежением аварийным состоянием памятников, находящихся в частной собственности.

"Город с более чем 1500-летней историей, переживший ужасы войн и революций, сегодня теряет свое недвижимое культурное достояние, свою аутентичность", — уверен Фельдман.

В общественной организации уверены, что только вмешательство высших должностных лиц может положить конец безнаказанному уничтожению памятников культурного наследия.

Напомним, столичный "Спартак" останется в госсобственности.