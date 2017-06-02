На Херсонщине жителям раздают флешки с гостайнами

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыск в одном из отделений Нацполиции в Горностаевском районе Херсонской области по подозрению в разглашении государственной тайны.
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Как уточняется, в СБУ обратился местный житель, который передал правоохранителям флешку, на которой хранился документ с грифом "совершенно секретно".
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"Оперативники спецслужбы установили, что флешка, на которой к тому же запрещено хранить секретную информацию, принадлежала одному из сотрудников полиции. Сотрудники СБ задокументировали, что в отделении полиции пытались скрыть этот факт путем махинаций с официальными документами. В рамках уголовных производств, открытых по ст. 328 (разглашение государственной тайны) и ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины, проведены обыски в отделении Нацполиции, во время которых изъяты материалы, доказывающие совершение полицейскими уголовного правонарушения", - сказано в сообщении.
Напомним, в Германии в шпионаже чаще всего подозревают россиян.