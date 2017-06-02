Прокурора на Львовщине пытались купить за 400 грн и 8,4 тысячи долларов

Об этом проинформировали в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

"За указанную сумму предприниматель ожидал закрытия уголовного производства, начатого местной прокуратурой по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины, а именно по факту хищения бюджетных средств при проведении работ по реконструкции улицы во Львове, сметной стоимостью 44 млн грн. В ходе расследования указанного производства органом досудебного расследования было установлено, что в результате утверждения фиктивных актов выполненных работ бюджету города Львова нанесены убытки на сумму более 1,2 млн грн", - сказано в сообщении.

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Как проинформировала пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган на своей странице в Facebook, для прекращения незаконных действий предпринимателя прокурор обратилась с соответствующим рапортом к руководству прокуратуры Львовской области.

Сарган уточнила, что во время следственных действий был разоблачен директор ООО "Фирмы "Гарантспецбуд", который пытался дать взятку в размере 220 тыс. гривен работникам Львовской местной прокуратуры №3 за содействие в закрытии уголовного производства, открытого по ч.4 ст.191 УК Украины относительно должностных лиц ООО "Гарантспецбуд" (подрядчика) и ООО "Спецбудизол" (субподрядчика), которые в процессе проведения реконструкции ул. Котляревского сметной стоимостью 44 млн гривен, утвердили фиктивные акты выполненных работ.

"В настоящее время проводится задержание директора ООО "Фирма "Гарантспецбуд", которого разоблачили при попытке дачи 8 400 долларов США и 400 грн. (экв. 220 тыс. грн) за содействие по определенным вопросам", - написала Сарган.

Деньги и вещественные доказательства изъяты с места происшествия.

Напомним, на взятке задержан начальник клиники Главного военного госпиталя Украины.