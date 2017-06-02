Террористы в Донбассе обстреляли Марьинку из минометов

Пророссийские террористы в Донбассе обстреляли из минометов Марьинку. В результате обстрела ранены два мирных жителя.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель председателя Национальной полиции - начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
"В Марьинке около 16.20 во время обстрела из минометов боевиками города, район ул.Прокофьева, осколочные ранения получили девушка, 1997 г.н., и мужчина, 1946", - сообщил Аброськин.
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Он пояснил, что в момент обстрела девушка шла по улице, а мужчина проезжал на велосипеде.
Обоих пострадавших доставили в Кураховскую больницу.
Напомним, по данным ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 2 тысяч мирных жителей.