Дестабилизацию ситуации в Украине готовили на депутатском уровне, - ГПУ

Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительные акты в отношении преступной группы, в том числе некоторых народных депутатов, за совершение действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Указывается, что подозреваемые разоблачили организаторов сепаратистского движения, в связи с чем с ними заключены соглашения для смягчения приговора.

"Обвинительные акты по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины вместе с соглашениями о признании виновности в отношении трех лиц 1 июня 2017 года направлены в Печерский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Правоохранители в феврале текущего года разоблачили группу лиц, которые по заказу РФ, готовили различные мероприятия по дестабилизации ситуации в Украине. Среди организаторов этой группы руководитель общества "Донбасское землячество Киева", председатель секретариата межфракционного депутатского объединения по реформированию налогового, таможенного и земельного законодательства, а также помощники нескольких народных депутатов.

Напомним, в Черновцах раскрыли антиукраинскую организацию, "кормившуюся с руки" Кремля.