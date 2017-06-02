В зоне АТО погиб украинский боец

В Донбассе с начала пятницы, 2 июня, российско-оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили ранения, сообщили в штабе АТО.

Самой напряженной ситуация была на Приморском направлении, где пророссийские боевики четыре раза открывали огонь из запрещенных 120-мм минометов по позициям сил АТО в районе Чермалыка. Там же, а также возле Новотроицкого, противник вел огонь из гранатометов. В районе Марьинки боевики дважды обстреливали оборонительные укрепления сил АТО из минометов калибра 82 мм. А вечером обстреляли жилые кварталы города.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов обстреляли позиции ВСУ возле Зайцево и Опытного.

На Луганском направлении оккупанты из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Новозвановки и Крымского. Позиции возле Новоалександровки были обстреляны из зенитной установки.

Напомним, еврокомиссар Хану побывал в Широкино.