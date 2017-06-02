Санкционный ПАЗик стал лидером рынка автобусов в Украине

Всего с января по май в стране было зарегистрировано 597 новых автобусов

В мае украинский автопарк пополнили 120 новых автобусов.

Этот показатель превзошел результаты мая прошлого года более чем в два раза. Еще больше рынок вырос по сравнению с предыдущим месяцем – в 2,5 раза, сообщает отраслевая ассоциация Укравтопром.

Несмотря на санкции, введенные Украиной против ряда российских компаний, и в том числе Павловского автобусного завода (ПАЗ), его продукция в мае заняла лидирующую позицию – 40 автобусов. Это почти в 6 раз больше, чем в мае 2016 года и в 2,2 раза больше апреля текущего года.

Второе место на майском рынке заняли автобусы Electron (Львов) – 23 единицы. На третьем месте Богдан – 22. Четвертое место остается за брендом Атаман – 13. Пятерку лидеров замыкает компания Рута – 7 единиц.

Всего с января по май в Украине было зарегистрировано 597 новых автобусов, что на 48,5% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, глава "Автомобильных дорог Украины" заявил об уходе в отставку.