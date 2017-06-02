Ботулизм на Кировоградщине привел к возбуждению уголовного дела

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

"Установлено, что рыбная продукция одного из предприятий г. Светловодск, вероятно, стала причиной заболевания нескольких людей ботулизмом в Киевской и Херсонской областях. Сейчас такая продукция снята с реализации, ее производство приостановлено до выяснения обстоятельств, а органами контроля отобраны образцы для лабораторных исследований", - говорится на сайте прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство в этом деле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве запретили торговать на рынках свининой из Васильсковского района

Отмечается, что дело открыто по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Санкция статьи, по которой начато уголовное производство, предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, ботулизм – тяжелое токсическое инфекционное заболевание, в результате которого поражается нервная система. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу.