Об этом он заявил на заседании Национального совета реформ в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, это будет частью общего пакета медицинской реформы.

"Я его в кратчайшие сроки представляю, предложу Верховной Раде. Уверен, что у нас на сегодняшний день каждый гражданин Украины должен иметь защищенное законом и Конституцией право на получение помощи", - подчеркнул Порошенко.

Указанный законопроект должен предусматривать качественное и современное медицинское обслуживание сельского населения, обеспечение лечебно-акушерских пунктов оборудованием, которое будет давать возможность в короткие сроки провести диагностику состояния пациента и оказания квалифицированной консультации и врачебной помощи. Также в документе должны быть пункты по обеспечению санитарной транспортировки больных в случае необходимости в уже определенные больницы.

Порошенко подчеркнул, что вся украинская система медицины требует скорейших реформ. Он сообщил, что подготовленный Кабинетом министров законопроект был серьезно доработан, однако ряд положений законопроекта еще нуждаются в доработке.

Напомним, слуховые аппараты попробуют улучшить, скопировав анатомию мух.