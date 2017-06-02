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Видео Порошенко пообещал "вылечить" сельскую медицину

<span class="label red">Видео</span> Порошенко пообещал "вылечить" сельскую медицину
Фото пресс-службы президента

Президент ожидает, что народные депутаты проголосуют за медреформу до завершения текущей сессии

02.06.17 265
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Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время передаст в парламент законопроект, который предусматривает новые правила медицинской помощи в сельской местности, и ожидает, что народные депутаты проголосуют за медицинскую реформу до завершения текущей сессии.

Об этом он заявил на заседании Национального совета реформ в пятницу, 2 июня, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, это будет частью общего пакета медицинской реформы.

"Я его в кратчайшие сроки представляю, предложу Верховной Раде. Уверен, что у нас на сегодняшний день каждый гражданин Украины должен иметь защищенное законом и Конституцией право на получение помощи", - подчеркнул Порошенко.

Указанный законопроект должен предусматривать качественное и современное медицинское обслуживание сельского населения, обеспечение лечебно-акушерских пунктов оборудованием, которое будет давать возможность в короткие сроки провести диагностику состояния пациента и оказания квалифицированной консультации и врачебной помощи. Также в документе должны быть пункты по обеспечению санитарной транспортировки больных в случае необходимости в уже определенные больницы.

Порошенко подчеркнул, что вся украинская система медицины требует скорейших реформ. Он сообщил, что подготовленный Кабинетом министров законопроект был серьезно доработан, однако ряд положений законопроекта еще нуждаются в доработке.

Напомним, слуховые аппараты попробуют улучшить, скопировав анатомию мух.

 

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