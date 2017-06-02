Как заблокировать доступ к запрещенным сайтам, - рекомендации киберполиции

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Работники Департамента киберполиции отмечают такие методы блокировки, как блокировка по IP-адресам, с помощью DNS и по URL. Наиболее эффективным методом среди них работники полиции выделяют именно блокировку ресурсов с помощью блокировки IP-адреса. Более того, настройка оборудования по таким рекомендациям не требует дополнительных финансовых затрат и приобретения техники", - говорится в сообщении.

С рекомендациями по настройке оборудования Интернет-провайдерами и предприятиями, учреждениями, организациями, оказывающими платные услуги доступа (услуги свободного доступа) к сети Интернет, в том числе с использованием технологии wifi можно здесь.

В ведомстве обратили внимание пользователей, что в последнее время в сети с использованием приемов агрессивного маркетинга быстро распространяются специализированные браузеры.

"Они под легендой предоставления возможности преодолеть ограничение доступа к заблокированным ресурсам на самом деле получают полный доступ к операционной системе и персональным данным. В дальнейшем полученная злоумышленниками информация может использоваться ими по собственному усмотрению. Кроме того, они таким образом смогут использовать компьютеры пользователей в противоправных действиях", - заявляют в киберполиции.

Напомним, НБУ придумал, как выполнить решение СНБО о запрете российских соцсетей.