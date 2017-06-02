Южмаш вновь займется Зенитом

Южный машиностроительный завод заключил контракт с компанией "S7 Sea Launch Limited" на производство и поставку ракет-носителей серии "Зенит".

Об этом сообщает пресс-служба завода.

Контракт предусматривает изготовление 12-ти ракет-носителей для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.

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Сейчас в производстве находятся две модификаций ракеты "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ".

В данный момент портфель заказов Южмаша на ближайшие годы превышает (в пересчете) $350 млн. Среди основных заказчиков - компании США, Италии, Индии, Южной Кореи.

Напомним, в США представили самый большой в мире самолет для запуска космических ракет.