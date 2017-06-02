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Видео Очередной жертвой атаки зеленкой стала Королевская

<span class="label red">Видео</span> Очередной жертвой атаки зеленкой стала Королевская
Наталия Королевская / Фото: РБК

У женщины ожог глаза и частичная потеря зрения

02.06.17 1377
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Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционный блок" Наталия Королевская опубликовала видео, как в Одессе неизвестные облили ее зеленкой.

Депутат Одесского облсовета Ирина Ковалиш на своей странице в Facebook сообщила, что в результате инцидента у Королевской ожог глаза и частичная потеря зрения.

Королевская приехала в Одессу для участия в"Съезде женщин юга". Этот форум, который проходил в гостинице "Гагарин", пикетировали активисты нескольких патриотических организаций. Затем в полицию поступил звонок, что конференц-зал заминирован. Всех участников эвакуировали, Королевская вышла на улицу, где ее и облили зеленкой.

Напомним, в прошлом году на 9 мая Королевскую активисты облили зеленкой и закидали яйцами в Славянске Донецкой области.

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