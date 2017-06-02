Чиж влетел в "Миротворец" через Севастополь

Известный российский музыкант, основатель и лидер легендарной рок-группы "Чиж & Co" Сергей Чиграков внесен в базу украинского центра "Миротворец".
Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?"
Чиграков обвиняется в незаконном пересечении государственной границы Украины и незаконной концертной деятельности в оккупированном Россией Крыму. А именно - концерте в Севастополе.
Напомним, свою музыкальную деятельность Чиграков начал в в Харькове, где играл в группе "Разные люди", там же написал песни, которые сделали его знаменитым.