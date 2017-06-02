В Киеве очередная стрельба: ранен мужчина

Об этом сообщила спикер столичной полиции Оксана Блищик в Facebook.

"Правоохранители получили сообщение о том, что на Харьковском шоссе были слишны выстрелы. На место выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. При осмотре правоохранители изъяли стреляные гильзы, сейчас общаются со свидетелями и очевидцами", - написала Блищик.

Предварительно установлено, что злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону потерпевшего, забрал его барсетку и убежал.

Напомним, 1 июня в Киеве на Подоле стрелявший открыл огонь в сторону уроженки Чечни Амины Окуевой, которая воевала добровольцем на Донбассе в рядах украинской армии, и россиянина, добровольца батальона полиции "Киев-2" Адама Осмаева, которого в России обвиняют в покушении на президента Владимира Путина.