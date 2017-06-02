Ярославского на два месяца посадили в СИЗО

Печерский суд избрал меру пресечения для начальника Обуховского райотдела полиции Дениса Ярославского, подозреваемого в причастности к попытке похищения российского бизнесмена, в виде содержания в СИЗО на два месяца.

Об этом сообщает Громадське по итогам слушаний.

По версии следствия, Ярославский причастен к попытке похищения бизнесмена, бежавшего от преследований власти в России, по фамилии Крупчак. Детали дела не разглашаются в интересах следствия.

Сам Ярославский опровергает обвинения против себя. По его версии, он знал о похищении и даже предупреждал россиянина об этом.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании банды, которая пыталась организовать похищение и переправку на территорию РФ бывшего россиянина. За это они должны были получить $17 млн.