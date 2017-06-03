Во Львове обнаружили массовое захоронение людей

В центре Львова на территории костела святого Лазаря во время реставрационных работ нашли массовые захоронения людей, вероятно, 40-х годов XX столетия.

"Мы обнаружили останки в среду, 31 мая, во время реставрации стены возле госпиталя. Во время укрепления фундамента мастера обнаружили останки, которые напомнят человеческие", - сообщил директор Львовской государственной хоровой школы "Дударик", которая расположена на территории костела, Владимир Заборовский в комментарии ZAXID.NET.

В общественной организации "Мемориал" отметили, что найденные останки, вероятно, датируются 40-ми годами прошлого столетия и принадлежат заключенным Тюрьмы на Лонцкого (ныне Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов) рядом с костелом.

"Раньше здесь был госпиталь для бедных людей во Львове, во время войны его закрыли и здесь было очень удобно прятать тела, территория не просматривалась с улицы", – рассказал Роман Гунда, председатель правления ОО "Мемориал".

По его словам, на территории костела находится еще много захоронений.

Напомним, в "Тюрьме на Лонцкого" нашли остатки архива НКВД.