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Ситуация в Донбассе

АТО: двое бойцов погибли

АТО: двое бойцов погибли
Фото пресс-службы полка "Азов"

Боевики 53 раза открывали огонь по нашим позициям

03.06.17 76
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В течение минувших суток боевики 53 раза открывали огонь вдоль всей линии соприкосновения. В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских воинов погибли. Еще пятеро бойцов сил АТО получили ранения.

Такую информацию обнародовал сегодня утром руководитель пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Приморское направление. Почти половина фактов нарушения боевиками договоренностей о прекращении огня приходится именно на этот участок фронта. 25 раз здесь бандиты били по нашим позициям. В частности, из 120-мм минометов противник вчера неоднократного обстреливал украинские укрепления в районе Чермалыка. А с западных окраин временно оккупированного Донецка боевики несколько раз из минометов калибра 82 мм открывали огонь по опорным пунктам сил АТО у Марьинки. Во время одного из таких обстрелов, около 17.00, несколько вражеских мин попали по жилому кварталу этого населенного пункта. В результате таких коварных действий со стороны НВФ двое местных жителей получили ранения.

Было вчера беспокойно и на других участках данного направления. В частности, в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Павлополя, Богдановки и Новотроицкого бандиты неоднократно вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия различного калибра. У Богдановки украинских воинов также активно обстреливал вражеский снайпер.

Донецкое направление. Там в течение минувших суток ситуация снова осложнилась. В частности, снова неспокойно в южном и восточном пригородах Авдеевки, где противник вчера несколько раз открывал огонь по нашим опорным пунктам из 120-мм и 82-мм минометов, также из средств поражения меньшей мощности. Кроме того, из минометов калибра 120 мм и гранатометов боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Песоу. Из крупнокалиберных пулеметов оккупанты били неподалеку Опытного. А из окрестностей временно оккупированной Горловки пророссийские вооруженные банды, используя гранатометы различных модификаций и вооружение БМП, осуществляли обстрелы наших опорных пунктов в районе Зайцево и Майорска.

Луганское направление. На этой части линии соприкосновения за прошедшие сутки зафиксировано 14 фактов использования российско-террористическими группировками оружия. Большинство из них приходится на темное время суток. Так, снова под вражескими обстрелами оказались укрепления ВС Украины недалеко от Новоалександровки, Новозвановки, Крымского и Станицы Луганской, где боевики били из гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, у Крымского противник открывал огонь из вооружения БМП. А возле станции Донец захватчики применяли против украинских воинов 82-мм минометы.

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